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Пандемия COVID-19

Власти Макао ввели двухнедельный запрет на международные авиарейсы

Решение принято для сдерживания распространения омикрон-штамма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 января. /ТАСС/. Власти китайского Макао (Аомэнь) для сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса ввели двухнедельный запрет на авиасообщение с иностранными государствами. Об этом сообщил в четверг телеканал TDM.

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Ограничения будут действовать в период с 9 по 23 января. В течение этого времени местный аэропорт будет обслуживать только рейсы из городов материкового Китая.

Телеканал уточняет, что в настоящее время с Макао поддерживает международное авиасообщение фактически только Сингапур. Въезд в бывший португальский анклав разрешается только резидентам, для которых действует карантин сроком до четырех недель.

С начала пандемии в Макао - крупнейшей в мире игорной зоне - было зарегистрировано всего 79 случаев заражения коронавирусом.

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КитайПандемия COVID-19
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