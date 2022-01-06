В хабаровском зоосаде от старости умер тигр Бархат

ТАСС, 6 января. Тигр Бархат, проживший 18 лет в зоосаде "Приамурский" имени В. П. Сысоева в Хабаровском крае, умер от старости, сообщается в четверг в аккаунте зоосада в Instagram.

"В зоосаде "Приамурский" имени В. П. Сысоева из-за старости скончался тигр Бархат - любимец юных жителей края и талисман хоккейного клуба "Амур". По меркам продолжительности жизни других полосатых особей он являлся долгожителем не только в хабаровском зоосаде, но и среди животных из зоопарков по всей России. Тигры редко доживают до 12-15 лет в дикой природе. Благодаря качественному уходу и условиям в нашем зоосаде Бархат прожил счастливые 18 лет", - говорится в сообщении.

На сайте зоосада отмечается, что там обитали два тигра - Бархат и Ригма. "Полосатый любимец посетителей зоосада навсегда останется в нашей памяти. Нам его будет очень не хватать. Но при этом он оставил здоровое, красивое потомство. С тигрицей Ригмой Бархат создал на свет прекрасных четырех тигрят, которые живут в разных зоопарках страны", - приводятся слова сотрудников зоосада. Так, тигр Амур, прославившийся дружбой с козлом Тимуром, является сыном Ригмы и Бархата.

В зоосаде "Приамурский" содержатся 45 видов животных и 25 видов птиц, среди них краснокнижный белоплечий орлан, бурые медведи, рыси, волки, тигры.