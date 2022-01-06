Эксперт назвала самые востребованные специальности в СКФО в 2021 году

ТАСС, 6 января. Вакансии специалистов по продажам стали самыми популярными и востребованными в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам 2021 года. Об этом рассказала ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Самыми востребованными специалистами в уходящем году в Северо-Кавказском федеральном округе по-прежнему были представители сферы продаж (речь идет как о продавцах в магазинах, так и менеджерах по продажам товаров и услуг). Больше трети (36%) вакансий, открытых в 2021 году, было именно для этих сотрудников. Также востребованы рабочие и сотрудники, занятые на производстве и в сельском хозяйстве", - рассказала собеседница агентства.

По словам Кабиновой, в прошлом году увеличился спрос на административных сотрудников - в 2020 году таких вакансий было 7% от общего числа, а в 2021 - 12%. Кроме того, стало больше предложений для представителей транспортно-логистической сферы, особенно для водителей-курьеров и водителей-экспедиторов. Так, с начала 2021 года работодатели СКФО разместили более 5 тыс. подобных вакансий, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Спрос на медиков и фармацевтов немного снизился. "Если по итогам 2020 года сфера "Медицина, фармацевтика" занимала третье место по количеству открытых вакансий (10% всех предложений о работе в СКФО), то в 2021 году она переместилась на десятое место в рейтинге профессиональных сфер с самым большим количеством вакансий", - прокомментировала Кабинова.

Ранее сообщалось, что количество вакансий на Северном Кавказе в IT-сфере, управлении персоналом, туризме и консультировании за 2021 год выросло более чем вдвое. Кроме того, отмечалось, что наблюдается увеличение количества вакансий с удаленным графиком работы или частично удаленным форматом работы.