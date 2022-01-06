Кабмин направит более 6 млрд рублей на строительство региональных спортивных объектов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правительство в течение трех лет направит более 6 млрд рублей на строительство региональных спортивных объектов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Из этой суммы более 1,6 млрд рублей пойдет на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в будущем на арене смогут проходить крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Строительство арены, которое началось в 2019 году, завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд рублей, добавили в кабмине.

Отмечается, что более 1,8 млрд рублей в течение двух лет получит Ярославская область, где к 2023 году будет построен волейбольный центр. Также в ближайшие два года более 1,5 млрд рублей поступит в Ивановскую область на строительство дворца водных видов спорта.

В Башкирию в 2022-2024 годах направят 1,1 млрд рублей на строительство международного центра спортивной борьбы в Уфе, где планируется открыть школу спортивной борьбы и проводить соревнования общероссийского и международного уровня. Центр заработает в 2024 году, отмечается в сообщении правительства.