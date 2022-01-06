Родственники героев войны за год передали Музею Победы около 900 экспонатов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Родственники героев Великой Отечественной войны за 2021 год передали в Музей Победы около 900 экспонатов - фотографий, фронтовых писем и наградных документов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе музея.

Музей Победы - главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр.

"В 2021 году Музей Победы принял на постоянное хранение почти 900 экспонатов. Среди новых поступлений - фотографии, документы, письма. Эти раритеты пожертвовали музею родственники героев Великой Отечественной", - рассказали в пресс-службе. Как пояснила главный хранитель музея Наталия Засковец, жители Москвы, Подмосковья и других регионов ежегодно передают в дар музею свои семейные реликвии. Всего сейчас в фондах хранится более 316 тыс. предметов.

"Среди переданных раритетов несомненный интерес представляет фронтовой альбом "Наступательные бои Юго-Западного фронта". Самодельный альманах, посвященный боям под Сталинградом, был передан музею москвичкой Татьяной Тюхтиной. Альбом принадлежал ее дяде - генерал-лейтенанту Михаилу Рудакову. Около 80 лет он бережно хранился в семье героя", - отметили в музее.

На 84 страницах альбома содержатся более 100 фотографий, рассказывающих о боях под Сталинградом в ноябре-декабре 1942 года, нарисованные карты и схемы, вклеенные вырезки из газет. На снимках также запечатлено наступление советских войск, минуты отдыха бойцов, встреча освободителей в казачьих станицах. Среди фотографий - много портретов бойцов и командиров.

Кроме того, фонды музея пополнились предметами формы одежды и амуниции предвоенного и военного периода, нагрудными знаками, находками с мест боев. Также в 2021 году значительно увеличилась музейная коллекция графических и живописных работ. Среди них - произведения участников Великой Отечественной войны, например, этюды и гравюры художника Георгия Москалева. Эти работы посетители увидят на художественных выставках музея.