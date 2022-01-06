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Путин поручил провести реставрацию памятников и инфраструктуры на Мамаевом кургане

Доклад об исполнении президент ждет до 15 марта

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде.

"Правительству РФ обеспечить в 2022-2025 годах разработку, утверждение и реализацию комплексной программы реставрации и восстановления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав объектов культурного наследия "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (1960 год, 1967 год)" и "Мемориально-архитектурный комплекс Государственного музея-панорамы "Сталинградская битва", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам ежегодной пресс-конференции. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что отреставрированные объекты должны быть поэтапно введены "в эксплуатацию с учетом празднования 2 февраля 2023 года 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы и 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне". Доклад об исполнении президент ждет до 15 марта 2022 года, далее - ежеквартально.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВолгоградская область
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