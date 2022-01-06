Во Франции в первом чтении одобрили законопроект о вакцинном пропуске

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) около 5:30 утра по местному времени (7:30 мск) в четверг одобрило в первом чтении законопроект о вакцинном пропуске. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

"За принятие [законопроекта] проголосовали 214 [парламентариев], против - 93, воздержались - 27", - отмечается в сообщении. Заседание, в ходе которого был одобрен законопроект, началось в среду.

Выступая в четверг утром в эфире телеканала BFM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что приветствует принятие документа в первом чтении. Кастекс также подтвердил, что в правительстве рассчитывают, что документ вступит в силу 15 января.

Дебаты в рамках первого чтения проходили несколько дней и затягивались до глубокой ночи. Депутаты предложили более 500 поправок к тексту, предложенному правительством. Оппозиции несколько раз удавалось прерывать рассмотрение документа.

Как уточняет Agence France-Presse, законопроекту еще предстоит получить одобрение в Сенате. Как ожидается, верхняя палата парламента рассмотрит документ на следующей неделе.

Вакцинный пропуск

Решение о замене действующих в настоящий момент санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Страна переживет пятую волну пандемии, в последние дни во Франции постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки зараженных. В среду был зафиксирован очередной максимальный показатель с начала пандемии - 332 тыс. инфицированных за 24 часа.

В стране с населением 67 млн человек вакцинацию уже прошли около 53 млн, а бустерную (третью) дозу прививки получили более 26 млн французов. С начала пандемии весной 2020 года во Франции от коронавируса умерли около 125 тыс. человек.