Вокзал в Нур-Султане работает в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал в столице Казахстана в четверг работает в штатном режиме, в том числе не отменены поезда в Алма-Ату. Об этом сообщает корр. ТАСС.

На вокзале наблюдается оживление, стоят большие очереди в кассы и банкоматы. Свидетельств усиленных мер безопасности нет. Поезд в Алма-Ату отправлением в 18:40 (15:40 мск) 6 января не отменен, пассажиры активно приобретают на него билеты. Ранее были отменены авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату, где утром в четверг сотрудники силовых ведомств начали контртеррористическую операцию.

Другие виды общественного транспорта в столице также работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная, массовых акций не происходит. В связи с решением Нацбанка о приостановке деятельности финансовых организаций в Нур-Султане закрыты все отделения банков и пункты обмена валют, большинство банкоматов не работают. В Казахстане в ночь на четверг вновь перестал работать интернет, платежные системы также не действуют, поэтому жители города пытаются снять наличные, а у немногих работающих банкоматов выстраиваются длинные очереди.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. По последним данным Минздрава, в результате беспорядков пострадали свыше 1 тыс. человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.