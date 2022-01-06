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Новый год и Рождество

Любимова исполнила мечту участницы акции "Елка желаний" посетить цирк

Желание загадала 14-летняя Дарья Кармес из Брянской области

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила новогоднюю мечту 14-летней участницы акции "Елка желаний" Дарьи Кармес из Брянской области побывать на представлении в Большом Московском цирке.

"Даша, мы с радостью осуществим твое желание, - обратилась Любимова к девочке по видеосвязи. - Еще больше обрадовались возможности исполнить твое желание наши коллеги из Большого Московского цирка, ждут с нетерпением. Уверена, что удастся познакомиться, пообщаться".

Даша рассказала министру, что очень любит цирк, больше всего ее впечатляют акробатические трюки и номера с животными. Также девочка увлекается рисованием, занималась волейболом и танцами.

С благодарностью к министру обратилась мама участницы Татьяна Сергеевна. "Мы знаем теперь, что можно верить в чудеса, что желания исполняются", - сказала она.

Даша посмотрела представление, узнала о традициях Большого Московского цирка, познакомилась с артистами, подержала на руках шимпанзе и покормила слоненка. Экскурсию в закулисье провел художественный руководитель цирка Аскольд Запашный. "Шоу было прекрасное, абсолютно все выступления были шокирующими", - поделилась девочка.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.

Теги
РоссияНовый год и РождествоБрянская областьЛюбимова, Ольга Борисовна
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