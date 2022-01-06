Решетников в рамках "Елки желаний" организовал мальчику поездку в Красную Поляну

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках акции "Елка желаний" организовал 10-летнему Андрею Батищеву из Воронежской области и его семье поездку в Красную Поляну.

"Андрей, я так понимаю, ты хочешь в Красную Поляну съездить, посмотреть, покататься. Все, будем организовывать, - обратился Решетников к мальчику и его семье по видеосвязи. - Наверное, январь-февраль будем планировать. Надо по школе посмотреть - третья четверть самая длинная".

Министр спросил мальчика об успехах в школе и попросил его быть аккуратным во время спуска по горнолыжной трассе. "Пусть у вас дома все будет хорошо. Главное - не болейте. Андрюша, расти большой! Как съездишь, потом пришли фотографии, набери, расскажи", - сказал Решетников.

Мама мальчика поблагодарила министра за помощь в осуществлении желания.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.