Глава ФАС Шаскольский исполнил мечту участника акции "Елка желаний" покататься на танке

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Глава ФАС Максим Шаскольский в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 12-летнего Андрея Попова из Ростовской области - увидеть настоящий танк и прокатиться в нем. Мальчик побывал в 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии, где и исполнил свое желание.

"Я знаю, что ты врачом собираешься стать, когда вырастешь. У тебя очень правильные желания. Ты серьезный молодой человек - ты хочешь и Родину защищать, и людей лечить. Это очень серьезные такие направления. Я желаю тебе удачи, хорошего настроения!" - поздравил Шаскольский мальчика и его семью по видеосвязи.

Мальчик поблагодарил Шаскольского за исполнение его мечты и рассказал, что ему понравилась поездка на танке.

"Мне очень повезло, что моя мечта сбылась. Я с детства мечтал побывать на военном полигоне", - сказал мальчик журналистам после посещения военной части.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.