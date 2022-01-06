Коэффициент распространения ковида в РФ три дня подряд обновляет минимум за пандемию

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 0,79. Он обновляет минимум с начала пандемии третий день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался заметно ниже единицы. В Санкт-Петербурге он составил 0,86, в Пермском крае - 0,84, в Свердловской области - 0,83, в Москве - 0,82, в Красноярском крае - 0,8.

В Подмосковье индикатор опустился до 0,76, в Воронежской и Ростовской областях составил 0,74, в Самарской области - 0,65, а в Нижегородской - 0,51, что для региона стало минимумом с начала пандемии.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.