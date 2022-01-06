Уровень воды в Енисее упал ниже критической отметки у подтапливаемого поселка Стрелка

КРАСНОЯРСК, 6 января. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей около поселка Стрелка в Красноярском крае, где вода подтопила приусадебные участки из-за прохождения ледостава, упал ниже критических отметок - до 827 см, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

К утру четверга районе Стрелки за сутки уровень воды в Енисее поднялся более чем на 30 см - до 865 см при критической отметке 830 см. "На данный момент уровень воды упал на 38 см и составляет 827 см. В настоящий момент в пунктах временного размещения людей нет, уровень воды продолжает колебаться в зависимости от погодных условий. Остаются подтопленными 16 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЕДДС по Енисейскому району, в четверг произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся, а после - начал падать. При этом уровень воды может еще колебаться, стабилизация гидрологической обстановки ожидается 7-8 января.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в превентивных целях проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Лесосибирска. В готовности находятся три пункта временного размещения общей вместимостью 107 человек. При необходимости, переправа населения через Енисей осуществляется с помощью ледокола и силами краевых спасателей при помощи судна на воздушной подушке. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, эвакуация жителей не требуется.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.