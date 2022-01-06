В Пермском крае выявили омикрон-штамм коронавируса

"Управление Роспотребнадзора информирует о выявлении первого случая заболевания штаммом "омикрон" в Пермском крае. Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Биологический материал был доставлен в ФБУН "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной" Роспотребнадзора для фрагментного секвенирования, в результате которого подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент был доставлен в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, болезнь проходила в легкой форме. Лица, с которыми больной мог контактировать дома или на работе, также были обследованы, их результаты анализов на COVID-19 отрицательные. "Дальнейшее распространение вируса не произошло из-за проведения своевременных противоэпидемических мероприятий. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществлялся сотрудниками органов внутренних дел", - сообщили в Роспотребнадзоре.

До 10 января в Пермском крае продлили некоторые ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников отдельных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

В России первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили у двух человек, прилетевших из ЮАР, в начале декабря. ВОЗ назвала штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации сообщалось, что эта разновидность имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку могут сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.