Участниками программы "Земский учитель" в Пермском крае в 2022 году станут 30 педагогов

ПЕРМЬ, 6 января. /ТАСС/. Пермские власти планируют привлечь 30 педагогов благодаря федеральной программе "Земский учитель", сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве образования.

"В Пермском крае в рамках федеральной программы "Земский учитель" преподаватель, устроившийся в школу в малом городе или селе, получает единовременную выплату в размере 1 млн руб. "Земский учитель" помогает решать проблему нехватки кадров в сельских школах. В 2022 году планируется привлечь 30 педагогов", - рассказали в ведомстве.

В 2021 году благодаря программе 32 педагога отправились в школы 13 районов края. Восемь из них приехали из других регионов. В школах появились учителя по химии, биологии, географии, английскому языку, истории, обществознанию, математике, русскому языку и литературе, музыке, физкультуре, а также учителя начальных классов.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект действует с 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей, в том числе в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.