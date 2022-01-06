Любимова исполнила мечту участника акции "Елка желаний" получить свой принтер

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила новогоднюю мечту восьмилетнего участника акции "Елка желаний" Руслана Евтухова из Новосибирской области получить собственный принтер. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минкультуры.

Во время общения с Ольгой Любимовой по видеосвязи мальчик рассказал, что устройство нужно ему, чтобы распечатывать различные проекты для школы.

Министр со своей стороны отметила, что у восьмилетнего молодого человека очень взрослое желание. "Надеюсь, у тебя будут в том числе и творческие проекты, которые ты будешь делать со своими одноклассниками. Мы постараемся, чтобы твое желание осуществилось", - подчеркнула она.

Помимо принтера, Руслан Евтухов получит также набор книг, в который вошли интерактивные научно-популярные издания, посвященные отечественной истории, и коллекционные издания классических произведений отечественной и зарубежной детской литературы.

Министр культуры РФ также исполнила новогоднюю мечту 14-летней участницы акции "Елка желаний" Дарьи Кармес из Брянской области побывать на представлении в Большом Московском государственном цирке. Ранее, 3 декабря, Любимова сняла с елки на форуме добровольцев "Мы вместе" в Манеже две открытки с детскими желаниями. Позднее она пообщалась с ребятами по видеосвязи, узнала об их увлечениях и подробнее о желаниях.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.