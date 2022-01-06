Почти 700 московских спасателей и добровольцев обеспечат безопасность в Рождество

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Почти 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в рождественскую ночь. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников - Рождество Христово - будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев", - сообщает департамент.

Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них - с наиболее низким порогом огнестойкости - наряды усилены. В преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы о правилах обращения со свечами и лампадами, с огнетушителями, а также проработаны пути эвакуации.

Всего в Москве круглосуточно дежурят почти 1,2 тыс. человек и более 300 едицин спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.