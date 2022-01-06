Минздрав Украины разрешил бустерную вакцинацию от коронавируса для людей старше 18 лет

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины разрешило введение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Виктор Ляшко.

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет вне зависимости от того, какой вакциной они прививались", - написал он на своей странице в Facebook. Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "омикрон", пояснил он.

По словам Ляшко, желательный период введения бустерной дозы - спустя шесть-девять месяцев от даты получения второй прививки против COVID-19.

Ранее бустерная доза была разрешена на Украине для граждан в возрасте от 60 лет. Сообщалось, что преимущество будут отдавать вакцинам американских компаний Moderna и Pfizer вне зависимости от того, какой вакциной был привит человек до этого.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии на Украине привиты почти 14,8 млн граждан, из них двумя дозами - более 13,9 млн человек.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля 2021 года. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.