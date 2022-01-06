Оперштаб объяснил снижение показателей иммунитета к ковиду в нескольких регионах

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в ряде регионов России снизились, поскольку там не была вовремя проведена ревакцинация. Об этом заявили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"Показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов в связи с тем, что в них не была вовремя проведена ревакцинация", - сообщили в штабе.

В этой связи вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая штаб, призвала глав регионов обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию.