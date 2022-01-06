В Румынии ношение маски в помещениях и на улице вновь станет обязательным

БУХАРЕСТ, 6 января. /ТАСС/. Ношение маски вновь будет обязательным в Румынии как в помещениях, так и под открытым небом, начиная с 8 января. Это решение принято в четверг на заседании правительства страны.

"Правительство Румынии одобрило решение продлить на 30 дней режим тревоги на территории страны, начиная с 8 января, а также ввести ряд мер, которые будут применяться в этот период для предотвращения и борьбы с последствиями пандемии COVID-19", - указывается в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

При этом будет запрещено использование текстильных масок, можно только медицинские маски или маски типа FFP2. "FFP означает "лицевой фильтр" и представляет собой европейский стандарт эффективности маски, - указывается в сообщении. - Этот тип маски фильтрует по крайней мере 94% всех аэрозолей, включая такие вирусы, как SARS-CoV-2".

От ношения масок освобождены дети младше пяти лет, лица, работающие в отдельных кабинетах, телеведущие и их гости при условии соблюдения расстояния в три метра, представители религиозных культов во время богослужений, ораторы в помещениях или на открытом воздухе, а также лица, выполняющие тяжелую работу или занимающиеся спортом.

В населенных пунктах, где заболеваемость составляет три случая на 1 тыс. жителей или меньше, в ресторанах и кафе может быть занято до 50% мест, там, где заболеваемость выше, они могут быть заполнены лишь на 30%. Магазины могут быть открыты до 22:00.

В последнее время в Румынии наблюдается рост заболеваемости ковидом: в четверг было зафиксировано 6 018 новых случаев против 1 451 1 января. Согласно прогнозам медицинских властей, в период пятой волны пандемии в стране может быть зарегистрировано до 1 млн зараженных лиц, так как штамм "омикрон" распространяется крайне быстро. В настоящее время в Румынии вакцинирован 41% населения (19 млн человек) - один из самых низких показателей в ЕС. Ковид-сертификат, свидетельствующий о сделанной прививке или перенесенном заболевании, сегодня в Румынии обязателен для входа в ресторан, кинотеатр или музей, однако попытка сделать его обязательным для прихода на работу провалилась в парламенте.