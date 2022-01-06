Внутреннюю часть первого реактора "Фукусимы-1" начнут обследовать с 12 января

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Обследование внутренней части первого реактора аварийной японской АЭС "Фукусима-1" планируется начать 12 января. Об этом сообщила в четверг энергокомпания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Согласно предварительному плану, исследование займет около полугода. В операции планируется задействовать шесть дистанционно управляемых водонепроницаемых роботов различных типов. Они должны будут изучить внутреннюю часть реактора с помощью ультразвука, измерить уровень радиации, подтвердить месторасположение фрагментов расплавившегося ядерного топлива и по возможности взять образцы.

Изначально обследование первого реактора должно было начаться в 2019 году, однако оно было отложено из-за сложности подготовительных работ. Аналогичные операции уже проводились на втором и третьем реакторах станции, и тогда специалистам удалось подтвердить наличие там расплавившегося ядерного топлива. Это необходимо для дальнейшей ликвидации последствий катастрофы.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.