Около 900 единиц городского транспорта будут работать в рождественскую ночь в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 350 поездов метро и свыше 510 автобусов, электробусов и трамваев дополнительно выйдут в рождественскую ночь для перевозки пассажиров в Москве. Об этом в четверг сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В эту рождественскую ночь выйдут дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев. Каждый год по поручению мэра Москвы продлевается работа городского транспорта в Рождество, чтобы жители и гости города смогли посетить праздничные службы. Более того, мы увеличиваем время работы именно всех видов общественного транспорта столицы: метро, автобусов, трамваев, электробусов, МЦК и МЦД. Такого нет ни в одном другом городе России", - сказал Ликсутов.

В пресс-службе столичного департамента транспорта напомнили, что в ночь на Рождество 166 маршрутов наземного транспорта будут ходить до 03:30. Также 16 ночных маршрутов будут курсировать по обычному расписанию. Работа метро и МЦК продлена до 02:00, МЦД - до 02:30.