Отключение электричества зафиксировали в пяти районах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. В пяти районах Новгородской области зафиксировали отключения электроэнергии из-за продолжающихся снегопадов. Без электричества остались 116 населенных пунктов и более тысячи человек, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства по итогам очередного заседания оперативного штаба по содержанию автомобильных дорог и обеспечению работы транспортного комплекса.

"В некоторых районах ввиду снегопадов зафиксированы отключения электроэнергии. Так, в Крестецком районе без света остаются 40 населенных пунктов с количеством населения 503 человека. В Любытинском районе электричество отключено в 49 населенных пунктах с населением 314 человек, в Демянском - в 13 населенных пунктах с населением 270 человек, Пестовском - в двух населенных пункта с 37 жителями. В Хвойнинском районе зафиксированы отключения в 12 населенных пунктах, в том числе отключена одна водонапорная башня, также специалисты устраняют аварию на ТК "Новгородская" в Хвойной", - говорится в сообщении.

Над устранением аварий на линиях электропередачи работают энергетики. К концу дня электричество в районах должно быть восстановлено.