Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл традиционно возглавляет встречу Рождества.

В Московской патриархии ранее заявили, что доступ верующих в церкви и монастыри в дни Рождества Христова будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Допуск прихожан на ночное рождественское богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, по сложившейся практике, осуществляется по приглашениям, которые распределили по столичным приходам.