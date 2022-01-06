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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

Патриарх Кирилл традиционно возглавляет встречу Рождества

ТАСС/Ruptly

Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл традиционно возглавляет встречу Рождества.

В Московской патриархии ранее заявили, что доступ верующих в церкви и монастыри в дни Рождества Христова будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Допуск прихожан на ночное рождественское богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, по сложившейся практике, осуществляется по приглашениям, которые распределили по столичным приходам.

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РоссияНовый год и РождествоКирилл (патриарх)
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