Программу капремонта российских школ запустили с одной из старейших школ Карелии

ПОСЕЛОК ШУЯ /Карелия/, 6 января. /ТАСС/. Старт программе капитального ремонта российских школ дали в четверг в одной из старейших школ Карелии в поселке Шуя Прионежского района, основанной в 1805 году. Программа рассчитана до 2026 года и должна охватить не менее 7,3 тыс. зданий, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, осмотревший карельскую школу.

"Сегодня в Республике Карелия, в шуйской сельской школе, мы даем старт президентской программе капитального ремонта школьных зданий. До 2026 года мы должны отремонтировать не менее 7,3 тыс. школьных зданий, а в 2022-2023 годах - не менее 3 тыс. зданий, в том числе и в Республике Карелии", - сказал он.

По словам Кравцова, сейчас в программу отобрано уже около 2 тыс. школ. В феврале планируется проводить донабор. "Мы планируем отобрать еще примерно 1,5 тыс. объектов, чтобы по возможности идти опережающими темпами", - отметил министр.

Все работы будут проводиться с учетом мнения педагогов, родителей и самих учеников. "В каждом регионе создан штаб, куда входят представители в том числе партии "Единая Россия", управляющие советы, представители Российского движения школьников, конкурса "Большая перемена". Это будет общественный контроль реализации всего проекта", - сказал Кравцов.

Капитальный ремонт в школах Карелии

Школа в поселке Шуя была основана в 1805 году, современное здание, где сейчас обучаются 620 детей, появилось в 1968 году. По словам директора школы Сергея Войнова, последний капремонт здесь проводили в конце 1990-х - начале 2000-х годов. В здании были заменены окна и частично перестелены полы.

Благодаря федеральной поддержке в школе планируется выполнить капитальный ремонт кровли, систем вентиляции и автоматической пожарной сигнализации. Фасады будут обновлены с помощью керамогранитных плит. На 2023 год запланированы работы на системе водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. Общая поддержка из федерального бюджета на эту школу составит около 98 млн рублей.

"Необходимость ремонта наших школ была для нас очевидна, и несколько лет назад мы начали соответствующую региональную программу. За последние три года мы уже почти 2 млрд рублей потратили, отремонтировали ряд самых серверных школ, где, в первую очередь, стояли вопросы тепла", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, пояснив, что были проведены работы по утеплению фасадов, так как ряд зданий был построен по проектам, не учитывающим климатические особенности республики.

Парфенчиков также добавил, что в Карелии уже было несколько готовых проектов для капитального ремонта школ. Кроме того, регион дополнительно выделил более 70 млн рублей муниципалитетам под реализацию новой программы. На данный момент для начала работ готовы 25 объектов. Из федерального бюджета Карелии одобрена сумма в 1,5 млрд рублей на 2022-2023 годы.

"Мы постараемся провести работы таким образом, чтобы максимальная сумма этих средств была использована в этом году", - подытожил Парфенчиков.