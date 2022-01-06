В Чехии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640

ПРАГА, 6 января. /ТАСС/. Медики зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса В.1.640 в Чехии. Об этом сообщил в четверг журналистам директор Факультетской больницы города Градец-Кралове (Восточная Чехия) Владимир Паличка.

"Лаборатория нашей больницы выдала заключение, что сдавший тест на ковид мужчина, проживающий в Краловеградецком крае, заразился штаммом коронавируса В. 1.640. Это первый зафиксированный случай в Чехии", - отметил Паличка.

Он проинформировал, что эпидемиологи устанавливают, каким образом житель данного региона республики мог заразиться этим штаммом, который был впервые выявлен в сентябре прошлого года в Конго. С того времени в мире было зарегистрировано около 400 случаев его переноса, больше всего - во Франции.

Французские санитарные власти исследуют штамм В.1.640 с ноября. Об этом сообщили ТАСС 4 января в пресс-службе Национального агентства общественного здравоохранения Франции. Там отметили, что данный штамм классифицируется пока как "исследуемый вариант коронавируса".

В австрийских и швейцарских СМИ 3 января появилась информации о заражении 12 человек в Марселе возможным новым штаммом коронавируса. Он получил предварительное обозначение B.1.640.2. В немецкоязычных СМИ утверждалось, что источником инфекции мог стать авиапассажир, прибывший из Камеруна.

ВОЗ сообщила 4 января, что указанный вариант COVID-19 находится под наблюдением еще с ноября. При этом в организации не располагают информацией, насколько он опасен. В декабрьском препринте статьи французских исследователей утверждалось о 12 случаях заражения выявленным в Камеруне штаммом на юге Франции. Исследователи пока не берутся судить о свойствах варианта, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть по крайней мере 46 мутаций.