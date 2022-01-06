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Пандемия COVID-19

В ФРГ хотят осложнить привитым доступ в бары и рестораны

Правительство намерено ввести дополнительное условие - актуальный отрицательный тест

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Власти ФРГ на фоне новой волны коронавируса собираются существенно ужесточить правила посещения гастрономических заведений. Это предусматривает проект решений, которые будут утверждены в пятницу на встрече канцлера Олафа Шольца с властями федеральных земель, сообщает в четверг FOCUS Online.

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Сейчас в кафе и рестораны можно ходить лишь тем, кто прошел полный курс вакцинации. Правительство теперь хочет ввести дополнительное условие - актуальный отрицательный тест. Исключения будут сделаны для тех, кто успел сделать бустерную прививку. Граждане без иммунизации, как и прежде, вообще будут лишены такой возможности.

Правило, как ожидается, вступит в силу самое позднее 15 января.

В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было при первой, второй и третьей волнах пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Власти ФРГ опасаются взрывного роста распространения штамма "омикрон". За последние сутки было зафиксировано почти 65 тыс. случаев.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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