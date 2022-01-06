Уличный карнавал в Сан-Паулу отменили из-за распространения омикрон-штамма

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 января. /ТАСС/. Власти Сан-Паулу решили не проводить в 2022 году уличных гуляний в рамках карнавала, который в этом году выпадает на 1 марта, из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса и вспышки гриппа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"Объявляя о решении отменить [уличный карнавал], мы открыто предоставляем тревожные данные об эпидемической ситуации в городе. Было предложение провести [уличный] карнавал на больших открытых площадках, таких как автодром, с проверкой паспортов вакцинации [участников], но и от этой идеи отказались", - цитирует пресс-служба слова градоначальника Рикарду Нунеса.

Что касается традиционных парадов профессиональных школ самбы, которые проводятся на самбодроме "Анемби" в Сан-Паулу, то их отменять власти не планируют. "Мы разработаем протоколы, как и ранее для других мероприятий", - пояснил глава городского управления здравоохранения Эдсон Апаресиду.

Кроме того, требование ковид-паспортов станет обязательным для посещения всех мероприятий в мегаполисе начиная с понедельника. Ранее это было необходимо, если число участников и посетителей мероприятия превышало 500 человек.

Как отмечает пресс-служба мэрии, днем ранее порядка 53 тыс. человек обратились в городские учреждения здравоохранения с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома. Вместе с тем число летальных исходов от таких заболеваний продолжает снижаться, что, как полагают власти, является следствием масштабной вакцинации населения. В городе с населением более 12 млн человек использовано свыше 24 млн доз - свыше 10 млн человек привиты полностью, 3 млн привились бустерными дозами.

В начале декабря прошлого года Нунес объявил об отмене в Сан-Паулу новогодних гуляний в связи с выявлением в Бразилии первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Многие бразильские города уже отменили традиционные карнавальные гулянья, выпадающие в 2022 году на конец февраля - начало марта. Накануне уличный карнавал решили не проводить также в Рио-де-Жанейро.