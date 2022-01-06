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Протесты в Казахстане

СМИ: водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб во время стрельбы в Алма-Ате

Пострадал также журналист канала, отмечает телеканал "Мир-24"

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" погиб в результате полученного огнестрельного ранения во время стрельбы в Алма-Ате возле городской резиденции президента Казахстана, один журналист пострадал. Об этом сообщил в четверг телеканал "Мир-24" со ссылкой на местные СМИ.

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"Водитель съемочной группы телеканала "Алматы" получил смертельное огнестрельное ранение рядом с городской резиденцией президента Казахстана. Пострадал также журналист канала, об этом сообщают местные СМИ", - сообщили в эфире.

В четверг казахстанские военнослужащие в Алма-Ате через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что откроют огонь. После этого, как сообщил корреспондент ТАСС, началась стрельба. Очевидцы сообщают, что в результате есть погибшие.

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