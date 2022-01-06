Сенат Франции допускает, что законопроект о вакцинном пропуске успеют принять до 15 января

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Французский Сенат (верхняя палата парламента) допускает возможность, что законопроект о вакцинном пропуске все же будет принят парламентом до 15 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Сената.

Рано утром в четверг, после затянувшегося на ночь заседания, Национальное собрание (нижняя палата) приняло в первом чтении законопроект о введении вакцинного пропуска. Дебаты по документу в нижней палате шли несколько дней и прерывались оппозицией. Это замедление поставило под сомнение возможность того, что законопроект будет принят в срок до 15 января, как на это изначально рассчитывало французское правительство.

В Сенате уточнили, что 10 января законопроект будет обсуждаться в комиссиях, а на 11 и 12 января намечены слушания. Этот график, отметили с верхней палате парламента, дает возможность "принять законопроект парламентом до 15 января".

По данным Сената, законодатели намерены изучить текст документа, чтобы найти баланс между обеспечением личных свобод и необходимостью охраны здоровья граждан.

Законотворческий процесс во Франции, в соответствии с действующей Конституцией, предусматривает, что "любой законопроект или законодательное предложение рассматривается поочередно в обеих палатах парламента для принятия идентичного текста". При этом, в случае, если между палатами возникают разногласия по документу, создается комиссия из депутатов и сенаторов для поиска компромиссного варианта законопроекта.

Вакцинный пропуск

Решение о замене действующих в настоящий момент санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Страна переживет пятую волну пандемии, в последние дни во Франции постоянно обновляется антирекорд по числу выявленных за сутки зараженных. В среду был зафиксирован очередной максимальный показатель с начала пандемии - 332 тыс. инфицированных за 24 часа.

В стране с населением 67 млн человек вакцинацию уже прошли около 53 млн, а бустерную (третью) дозу прививки получили более 26 млн французов. С начала пандемии весной 2020 года во Франции от коронавируса умерли около 125 тыс. человек.