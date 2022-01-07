Паства Коптской православной церкви в Египте отмечает Рождество

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке кафедральный собор Рождества Христова в строящейся административной столице Египта в десятках километрах от Каира стал в четверг вечером местом проведения тожественной рождественской литургии, которую отслужил предстоятель Коптской православной церкви Патриарх Тавадрос II. Праздничное богослужение транслировало в прямом эфире египетское телевидение.

Поздравить главу Коптской церкви и всех египетских христиан, которые составляют десятую часть 100-миллионного населения Египта, приехал лично президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. "Путь, по которому мы движемся, ведет нас к новой республике, где мы живем в мире и безопасности, где нет различий и дискриминации, - заявил ас-Сиси. - Мы начали этот путь вместе и обещаем завершить его вместе, и мы не позволим никому встать между нами".

Как и год назад, пандемия нового коронавируса внесла свои коррективы в празднование Рождества, которое уже много лет является государственным праздником и выходным днем для всей страны. Но если в прошлом году праздничные службы проводились в церквях без прихожан, сейчас разрешена пропускная способность в 25% при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Приглашенные на службу в кафедральный собор Рождества Христова, а среди них - представители различных органов власти, послы иностранных государств и другие дипломаты, известные египетские общественные деятели, слушали службу в масках, включая главу государства и коптского папу. Для всех остальных прямую трансляцию из храма вело национальное египетское телевидение.

Кафедральный собор в новой административной столице был достроен и открыт для богослужений в 2019 году. Храм, построенный на площади в 63 тыс. кв. метров, способен вместить свыше восьми тысяч прихожан.

Несмотря на то, что в христианских храмах на Рождество будет малолюдно, вокруг всех церквей в Египте повсеместно усилены меры безопасности, улицы патрулируют наряды полиции.