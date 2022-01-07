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Пандемия COVID-19

В Чили начнут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса

С 10 января четвертую дозу препарата смогут получить лица с ослабленным иммунитетом старше 12 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /ТАСС/. Правительство Чили решило начать предлагать определенным категориям граждан сделать четвертую прививку от коронавируса. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

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"С 10 января четвертую дозу вакцины смогут получить лица с ослабленным иммунитетом старше 12 лет, который были привиты первой бустерной дозой не позднее 12 сентября", - говорится в сообщении.

Начиная с 7 февраля четвертую прививку также смогут сделать жители Чили старше 55 лет, которые получили бустерную дозу вакцины не позднее 15 августа. "Опыт показал нам, что эффективность вакцин и бустеров снижается со временем и с появлением новых штаммов", - заявил в связи с расширением прививочной кампании президент Чили Себастьян Пиньера.

К настоящему моменту в Чили были полностью привиты 73,33% жителей, бустерную дозу получили 57,82%. С начала пандемии в стране было выявлено 1 817 300 случаев коронавируса, из них 3 134 за последние сутки, умерли 39 207 человек. Для непривитых граждан в Чили действуют ограничения, для освобождения от которых нужно получить санитарный пропуск. Лицам старше 18 лет он выдается только при наличии трех прививок, если с момента второй прививки прошло больше шести месяцев.

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