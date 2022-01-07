Япония введет ограничительные меры в трех префектурах из-за роста числа заражений COVID-19

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Власти Японии вводят режим усиленных мер против распространения коронавируса в префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этих регионах. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива.

"В указанных трех префектурах за последнюю неделю значительно вырос индекс заболеваемости. Если не принять никаких действий, в ближайшее время там значительно вырастет нагрузка на медицинскую систему. Поэтому мы считаем, что в этих регионах следует ввести режим усиленных мер против вируса с 9 до 31 января", - сказал он.

Режим предполагает ограничения работы заведений общепита и других учреждений, а также ограничения на проведение массовых мероприятий. Официально решение будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба.

Днем ранее в Японии было выявлено более 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордно высокий показатель с 18 сентября прошлого года. Среди японских регионов хуже всего дела обстоят в южной префектуре Окинава. Там был установлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса за все время пандемии - 981.

В Японии до октября действовали различные антиковидные ограничения, в первую очередь связанные с продажей алкоголя в заведениях общепита и сокращением времени их работы. С тех пор к бизнесу никакие ограничения не применяются. Вместе с тем японцы продолжают носить маски везде, в том числе на улице, и соблюдать различные меры предосторожности. В стране высокий процент иммунизации: из 126 млн жителей двумя дозами вакцины от коронавируса привиты почти 98,6 млн человек - 78% населения.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к росту заболеваемости. Всего за время пандемии в стране заразились 1,73 млн человек, зафиксировано 18,4 тыс. летальных исходов.