В Гонконге на две недели из-за вспышки коронавируса закрылись развлекательные объекты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 января. /ТАСС/. Спортивные, культурные и развлекательные объекты в Гонконге закрылись с пятницы по распоряжению местных властей на две недели. Данная мера впервые предпринимается здесь с лета прошлого года и мотивирована сдерживанием новой локальной вспышки коронавируса.

Как отмечается в правительственном указе, с 7 по 20 января в городе не будут работать музеи, бары, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, салоны красоты, парки аттракционов, включая "Диснейленд". Ресторанам после 18:00 разрешили работать только навынос. Вместе с тем занятия в школах продолжаются в очном режиме.

В настоящее время этот специальный административный район Китая столкнулся с угрозой пятой волны вспышки коронавирусной инфекции, связанной с распространением омикрон-штамма. В последние дни здесь фиксируются отдельные локальные случаи заражения, в том числе с неясным источником. Медики отслеживают места перемещений и контакты заболевших, чтобы остановить дальнейшие цепочки передачи вируса.

В четверг в карантинный центр был отправлен секретарь (министр) по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй. Он и еще несколько чиновников местной администрации посещали частный банкет, на котором, как выяснилось, также присутствовала гостья, у которой затем диагностировали ковид. Глава исполнительной власти Кэрри Лам подвергла резкой критике такое поведение ряда членов своего кабинета, назвав его безответственным и разочаровывающим.

Вместе с тем по распоряжению местных властей с 8 января начнет действовать двухнедельный запрет на авиасообщение между Гонконгом и восемью странами - Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией.

Как отмечают эксперты, новая локальная вспышка в этом густонаселенном мегаполисе неизбежно нарушит планы по открытию границы с материковым Китаем для поездок граждан без пребывания на карантине. Медики также призывают ускорить темпы вакцинации, уровень которой сейчас составляет почти 74%.