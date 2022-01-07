Патриарх Кирилл считает, что религия помогает верующему человеку не бояться пандемии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Религия помогает искренне верующему человеку не бояться пандемии, он верит в Божественную любовь и поэтому защищен от различных страхов. Об этом заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отвечая на вопрос о том, насколько изменило людей время с начала пандемии коронавируса и может ли человек избавиться от связанного с этим опасным заболеванием страха в случае обращения к Богу, предстоятель Русской православной церкви заметил, что "вера освобождает человека от страхов".

"У верующего человека совершенно другая жизненная перспектива в его сознании, он верит в Царствие Божие, в божественную справедливость, в божественную любовь. Поэтому, конечно, религиозный человек очень вооружен и защищен. И в этом смысле, я думаю, что искренне верующий человек защищен и от тех страхов, о которых мы сейчас говорим", - сказал патриарх.

В этом году в традиционном рождественском послании патриарх Кирилл коснулся темы пандемии коронавируса, отметив, что "губительное поветрие" все еще вносит свои коррективы в жизнь людей и сегодня им очень не хватает "ощущения безопасности, защищенности и спокойствия". Предстоятель РПЦ заявил, что только любовь к Богу и к людям способна укрепить человека в различных испытаниях, изгнать страх из его сердца и дать силы на совершение добрых дел.

Православные христиане 7 января отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово.