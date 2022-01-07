Уровень воды в Енисее у поселка Стрелка превысил критическую отметку почти на полметра

ТАСС, 7 января. Уровень воды в Енисее около поселка Стрелка в Красноярском крае превысил критическую отметку почти на полметра, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Лесосибирска.

"На 08:00 7 января уровень воды в п. Стрелка составил 876 см", - говорится в сообщении. Критическая метка уровня воды в Енисее в данном районе составляет 830 см.

Как сообщили ТАСС в ЕДДС Лесосибирска, количество подтопленных жилых домов в поселке Стрелка на утро 7 января увеличилось до 20. Уточняется, что в домах подтоплены подвальные помещения. В пунктах временного размещения на данный момент людей нет.

Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В четверг произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся, а затем начал падать. Стабилизация гидрологической обстановки ожидается 7-8 января. В поселке работают три пункта временного содержания на случай, если ситуация будет ухудшаться.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.