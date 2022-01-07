Движение на участке трассы М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды

ТАСС, 7 января. Движение на участке трассы М-5 от границы с Башкирией до развязки на город Чебаркуль в Челябинской области ограничено из-за непогоды, сообщается в официальном Telegram-канале областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта в пятницу.

"По данным ФКУ Упрдор "Южный Урал", в связи с неблагоприятными погодными условиями с 06:00 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 от границы Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 января в регионе ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления.