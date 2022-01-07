Почти 500 тыс. туристов посетили город Санья в выходные по случаю Нового года

САНЬЯ /Китай/, 7 января. /ТАСС/. Свыше 484,7 тыс. туристов посетили город-курорт Санья в провинции Хайнань в выходные по случаю Нового года, которые длились в Китае с 1 по 3 января. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, в период с 31 декабря по 2 января средний показатель загрузки отелей в городе составил 78,82%, что на 9,38% выше в годовом исчислении. При этом в бухте Ялунвань показатель составил 81%, в бухте Хайтанвань - 79,6%, в бухте Санья - 81,75%, Дадунхай - 80,04%, в городских районах загрузка гостиниц составила в среднем 74,28%.

Как пишет "Санья жибао", в выходные по случаю Нового года многие достопримечательности Санья запустили специальные тематические акции и мероприятия, нацеленные на привлечение туристов. По данным издания, туристический комплекс Наньшань за три дня посетили свыше 41,5 тыс. туристов, прибрежный парк "Тянья хайцзяо" ("Край света"), где ежегодно проводится международный свадебный фестиваль - свыше 25,7 тыс. человек, туристическую зону Учжичжоу - 21,7 тыс., а тропический парк в бухте Ялунвань - 16,4 тыс. туристов.

Как ранее сообщила туристическая платформа "Мафэнво", город Санья в минувшие выходные по случаю Нового года стал самым популярным местом отдыха в КНР. По ее данным, курорт обошел Пекин, Шанхай и ряд других популярных туристических направлений.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.