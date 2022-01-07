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Новый год и Рождество

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Он пожелал всем здоровья, благополучия и большого счастья

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении жителям города с Рождеством пожелал всем здоровья и призвал сохранять в себе желание делать добрые дела.

"Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым! Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда", - написал Собянин во "ВКонтакте".

Он также пожелал жителям города и их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и большого счастья.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и Рождество
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