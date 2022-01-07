В Узбекистане реабилитировали группу жертв политрепрессий 30-х годов прошлого столетия

ТАШКЕНТ, 7 января. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Узбекистана реабилитировал 120 человек, репрессированных в 30-е годы прошлого столетия, когда республика входила в состав Советского Союза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВС Узбекистана.

"Данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях под председательством заместителя председателя Верховного суда Икрама Муслимова, протесты были удовлетворены, и 120 человек оправданы", - говорится в сообщении. Отмечается, что протесты в отношении приговоров этим лицам были вынесены Генеральной прокуратурой республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале 2021 года предложил оправдать жертв политических репрессий, которые по каким-либо причинам не были оправданы до настоящего времени. В августе 2021 ВС реабилитировал 115 репрессированных в тот период человек, которые, как утверждается, были борцами за независимость Узбекистана. В частности, тогда был реабилитирован растрелянный в 1932 году один из лидеров басмаческого движения курбаши Ибрагим-бек Чакабаев. Он был известен жестокими расправами над дехканами, поддерживавшими Советскую власть.