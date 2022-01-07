МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках, говорится в сообщении администрации города.

"Дмитрий Олегович [Рогозин] выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках. В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании "Алроса", а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Рогозин переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе.

По словам главы администрации, во время заседания оперштаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели смогли на следующей неделе приступить к работам с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и ракетой-носителем "Союз-2.1а".