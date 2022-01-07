Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, спускаясь с горы на сноуборде

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил православных сограждан с Рождеством, пожелав им мира и добра. Короткое видео с поздравлением он снял сам, спускаясь на сноуборде по горнолыжному склону в Карпатах.

"Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством", - сказал он на видео, которое разместил на странице в Instagram.

Вместе с тем, по информации очевидцев, на одном из склонов кортеж Зеленского попал в аварию. На опубликованном в соцсетях видео несколько одинаковых черных автомобилей спускаются друг за другом по узкой дороге, но позже из-за гололеда на небольшой скорости врезаются один в другой.

Официальное поздравление президента Украины с Рождеством обнародовано накануне вечером. В нем Зеленский отметил, что вечер перед праздником - "это лучший момент для понимания и примирения со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя". Он пожелал жителям Украины достатка, счастья, а всей стране - мира и процветания.

Зеленский уже несколько дней находится на горнолыжном курорте "Буковель" в Карпатах на западе страны. Издание "Украинская правда" сообщало, что украинский лидер остановился в той же гостинице, где и бизнесмен Игорь Коломойский. Последний сообщил изданию, что не планирует встречаться с главой государства.