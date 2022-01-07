Рождественское представление в Челябинске впервые адаптировали для слабовидящих детей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 января. /ТАСС/. Мюзикл для всей семьи "Волшебный посох Деда Мороза", который в пятницу в Челябинске стал одним из первых представлений в рамках так называемых елок губернатора, впервые адаптировали для слабовидящих детей с помощью тифлокомментирования. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"В этом году впервые на елках в Челябинском театре оперы и балета организовано тифлокомментирование для слабовидящих детей, благодаря которому 30 ребят смогут лучше понять происходящее на сцене. В этом году всего будет проведено 46 представлений в рамках проекта "Рождественская елка губернатора Челябинской области" в 43 муниципальных образованиях региона. Планируется, что их посетят 12 тыс. детей нашего региона, что на 5 400 человек больше, чем было в 2021 году, и является абсолютным рекордом за последние несколько лет", - сказал собеседник агентства.

Бетехтин рассказал, что приглашения на елки получили дети из малообеспеченных семей, домов-интернатов, дети, находящиеся под опекой, учащиеся православной гимназии, дети-инвалиды, дети-сироты, одаренные дети (культура, спорт), дети-победители творческого конкурса "Рождественская сказка". Все они после спектакля получат подарок, в который входят сладости и сборник рождественских рисунков и рассказов, созданных сверстниками.

В Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки 7 января проходят два показа мюзикла для всей семьи "Волшебный посох Деда Мороза" в исполнении артистов труппы театра и воспитанников Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна. По сюжету волшебный посох Деда Мороза был похищен злыми силами, а добрые зверушки отправились его искать, повстречали по пути различных сказочных героев и вернули посох хозяину, который в результате смог совершить рождественские чудеса.