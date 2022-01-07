На Ставрополье около 90% сотрудников санаториев вакцинировались от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Около 90% сотрудников санаторно-курортных учреждений Ставропольского края прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"Вакцинацию прошли порядка 20 тыс. сотрудников санаторно-курортных учреждений края, а также имеют антитела более 1 тыс. сотрудников. <...> Учитывая сотрудников, прошедших вакцинацию (более 86%) и имеющих антитела (переболевших), [процент иммунизации] составляет 91,2% от общего количества сотрудников санаторно-курортных учреждений края, минимальный риск заражения новой коронавирусной инфекцией", - сказал Реут.

По его словам, вакцинация сотрудников санаторно-курортных учреждений края продолжается, проводится агитационная и разъяснительная работа о необходимости прививок.

"Еженедельно количество провакцинированных сотрудников увеличивается, порядка 1,5 тыс. сотрудников санаториев планируют пройти вакцинацию в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.