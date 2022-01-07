S7 отменила рейсы в Усть-Каменогорск 8 и 9 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск 8 и 9 января, говорится в сообщении компании. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предлагает вернуть средства или обменять бесплатно билет на новый с датой вылета после 23 января.

"Отменены рейсы S7 3275 Москва (Домодедово) - Усть-Каменогорск 8 января и S7 3276 Усть-Каменогорск - Москва (Домодедово) 9 января. Пассажиры могут оформить полный возврат либо переоформить билет на рейсы с вылетом после 23 января", - отмечается в сообщении.

Ранее S7 сообщила о закрытии продаж авиабилетов на собственные рейсы и рейсы в партнерстве с Air Astana до 23 января. Авиакомпания осуществляла рейсы из Москвы в Усть-Каменогорск, из Омска в Павлодар и из Новосибирска в Нур-Султан.