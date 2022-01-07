РПЦ: патриарх Варфоломей именно благодаря поддержке США сохраняет свои позиции в Турции

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей именно благодаря поддержке США сохраняет свои позиции, и так "очень шаткие", на канонической территории Константинопольской церкви в Турции. Об этом заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в фильме "Исповедники 21 века" на телеканале "Россия-24".

"Константинопольский патриарх в своей деятельности очень активно опирается на США - там проживает основная его паства, там его спонсоры, оттуда он черпает политическую поддержку, в том числе в своем многолетнем противостоянии с Турцией, где он физически находится. Именно благодаря поддержке Америки он до сих пор сохраняет свои позиции, пусть и очень шаткие, в Турецкой республике", - сказал митрополит.

При этом, добавил он, патриарх Варфоломей "совершенно не стесняется использовать поддержку американской администрации в своих деяниях, направленных на то, чтобы закрепить за ним какую-то исключительную роль". "Сами политики американские, не стесняясь, говорят о том, что они участвуют в его деятельности", - отметил иерарх РПЦ.

В своем Рождественском послании Константинопольский патриарх Варфоломей анонсировал проведение весной 2022 года чина мироварения с участием представителей поместных православных церквей, который не проводился уже несколько лет. Член Межсоборного присутствия РПЦ, председатель Византийского клуба "Катехон" Аркадий Малер ранее в беседе с ТАСС выразил мнение, что Варфоломей пригласит на этот чин, совершаемый во время богослужения и имеющий особо важное значение для Православной церкви, также и украинских раскольников, которых он позиционирует как "самостоятельную автокефальную церковь".

Религиовед Роман Силантьев в свою очередь заявил ТАСС, что это событие "не количество мира увеличит, а количество вражды", имея в виду, что многие церкви тогда могут быть поставлены перед выбором - служить вместе с раскольниками или нет. Сейчас по сложившейся традиции большинство поместных церквей продолжают получать священное миро от Константинопольского патриархата, за исключением Русской, Грузинской и Румынской церквей.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру. Также в декабре 2020 года Синод РПЦ постановил создать Патриарший экзархат Африки.