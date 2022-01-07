Минздрав Колумбии перестал рекомендовать сдавать тест на коронавирус при симптомах болезни

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Колумбии сократило срок самоизоляции при заражении коронавирусом и исключило сдачу теста из рекомендаций. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Руис Гомес.

"Он отметил, что людям [с симптомами болезни], особенно молодым, нет необходимости сдавать тест, поскольку симптомы уже являются достаточным свидетельством возможного заражения омикрон-штаммом, и поэтому диагноз может быть поставлен на основании клинических критериев", - сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам Гомеса, лица, у которых наблюдается насморк, повышенная температура, головная боль и общая слабость, "должны с момента первого симптома соблюдать самоизоляцию в течение семи дней". Ранее Минздрав Колумбии предписывал 10-дневный карантин при заражении коронавирусом.

Гомес также сообщил, что вакцинированные от коронавируса колумбийцы, которые контактировали с заболевшим, больше не обязаны самоизолироваться и им не рекомендовано сдавать тест. Непривившиеся в аналогичной ситуации должны соблюдать семидневный карантин.

К настоящему моменту в республике с 50-миллионным населением полностью привиты 28,7 млн человек. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, из них 23 тыс. за последние сутки, умерли 130,2 тыс.