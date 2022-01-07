Школьники Улан-Удэ возобновят учебу в очном формате с 10 января

УЛАН-УДЭ, 7 января. /ТАСС/. Школы города Улан-Удэ, работавшие с 14 декабря до начала зимних каникул в дистанционном формате, возобновят работу с 10 января в обычном режиме. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мэрии.

С 14 по 24 декабря учащиеся средних общеобразовательных школ в столице Бурятии перешли на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей почти на 40% за три недели.

"С 10 января школы Улан-Удэ будут работать в очном режиме. В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся подготовительные мероприятия: санитарная обработка помещений, проверка готовности пищеблоков, работоспособности рециркуляторов, термометров", - сообщили в городской администрации.

С 10 января в школах будет усилена работа по профилактике заболеваемости, на входе у детей будут проверять температуру, визуальный осмотр будут проводить медработники и классные руководители.

С конца ноября по середину декабря 2021 года в центральной части Бурятии стояла аномально теплая для этого времени погода. Она, по данным специалистов Роспортебнадзора, стала благоприятной средой для распространения ОРВИ и гриппа типа A (H3N2).