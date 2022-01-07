В Петербурге за неубранный снег и другие нарушения в 2022 году вынесли штрафов на 6,4 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция в Петербурге за первую неделю 2022 года после проверки 1 тыс. многоквартирных домов возбудила 55 административных дел и назначила управляющим компаниям штрафы на общую сумму 6,4 млн рублей. Самым частым нарушением стал неубранный снег на кровлях зданий, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"За первую неделю января жилищные инспекторы Санкт-Петербурга проверили около 1 тыс. многоквартирных домов. <...> Государственные жилищные инспекторы проверили все 18 районов Санкт-Петербурга: 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ, ЖСК. Нарушения были установлены в 29% от проверенных адресов. Больше всего замечаний за выходные дни отмечено по очистке кровель от снега (37% от общего количества нарушений)", - говорится в распространенном сообщении.

Также 20% нарушений пришлось на невывезенный мусор с контейнерных площадок. Дело об административном нарушении было возбуждено в том числе в отношении регионального оператора ТКО - "Невского экологического оператора".

По итогам осмотров главам администраций районов направлены письма-представления с фотофиксацией о необходимости принятия мер для устранения причин и условий, способствующих правонарушениям. Также инспекция усилила контроль за уборкой снега и наледи.