Во Франции почтили память жертв терактов начала 2015 года

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго в пятницу участвовали в церемониях в память о жертвах серии терактов 2015 года, самым громким из которых стала стрельба в редакции газеты Charlie Hebdo.

"Это было семь лет назад. В эту пятницу Париж отдает дань памяти жертвам терактов, совершенных в январе 2015 года. Мы никогда их не забудем", - отметила мэр столицы.

Как и в прошлые годы, в Париже и его пригородах было проведено три церемонии. Первая состоялась на улице Николя-Аппер у здания, где раньше располагалась редакция сатирического еженедельника "Шарли эмдо". После этого участники направились на улицу Ришар-Ленуар, где один из нападавших на редакцию Charlie Hebdo Амеди Кулибали застрелил сотрудницу полиции. Церемония завершилась возложением венков и минутой молчания возле супермаркета Hypercacher, где Кулибали захватил заложников.

На церемонии пришли также префект столичной полиции Дидье Лальман и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, которая является кандидатом от партии "Республиканцы" на выборах президента Франции в этом году.

"Семь лет назад нация подверглась нападению из-за одного из самых ценных своих достояний - свободы. Мы вас не забудем", - написал в Twitter глава государства Эмманюэль Макрон. Он перед началом переговоров в Париже с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили памятную церемонию в Пантеоне. Она проводилась в честь одного из отцов-основателей современного Евросоюза Жана Монне и бывшей узницы нацистских лагерей, члена Французской академии Симоны Вейль.

Теракты 2015 года

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию газеты Charlie Hebdo и убили 12 человек. Братья были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина Hypercacher и застрелил еще четверых человек, после чего был уничтожен спецподразделением полиции.

16 декабря 2020 года парижский суд вынес приговоры всем обвиняемым в причастности к терактам 2015 года. Вердикт о пожизненном заключении в тюрьме был вынесен заочно в отношении Мохаммеда Белусина, который, вероятно, погиб в ходе военных действий в Сирии. Али Риза Полат был признан виновным в пособничестве террористическим убийствам и заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Хайат Бумедьен была приговорена к 30 годам тюрьмы.

Нескольким фигурантам суд назначил четырехлетние сроки тюремного заключения. В последний день процесса суд снял обвинения в терроризме с шести из 11 подсудимых.